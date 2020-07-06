В Волгограде участковому врачу, заболевшему коронавирусом, срочно нужна редкая плазма крови

В Волгоградской области коронавирус пока никак не отступает. К сожалению, среди жертв много медиков, ведь именно они сейчас на передовой. Андрей Коротков, 61-летний участковый поликлиники больницы №16, почувствовал себя плохо около двух недель назад. Поднялась температура, появилась одышка. Тест на коронавирус показал положительный результат. От кого медик мог заразиться - неизвестно. Ведь каждый день к нему приходили на прием разные больные, не исключено, что среди них был носитель вируса.

Мужчина сначала лечился дома – на карантине. Но с каждым днем ему становилось все хуже. Коллеги приняли решение госпитализировать волгоградца в больницу №16, которую перепрофилировали еще весной в ковидный госпиталь. Но стационарное лечение не изменило состояние в лучшую сторону.

- Сейчас у папы держится температура 37-38, затрудненное дыхание, - рассказывает о состоянии отца волгоградец Михаил Коротков. - Пока он обходится без ИВЛ и справляется сам. К сожалению, пока не придумали эффективного лечения от коронавируса. Медицина только учится лечить данную болезнь, переболевших мало. Это объективные факторы. Поэтому врачи пробуют разные методы. Один из них - переливание плазмы крови. Смысл перелить плазму от выздоровевшего человека после COVID, так как у него уже будут антитела против вируса IgG. В теории это должно помочь организму больного. На практике результат не стопроцентный, но не редко и помогает.

Но у Андрея Короткова редкая 4-я группа крови. И такой плазмы в городе нет.

Молодой человек обратился к волгоградцам через соцсети с просьбой помочь отцу, который 33 года отдал волгоградской медицине. В первую очередь она касается тех, у кого 4 группа крови и кто уже переболел опасным вирусом.

Кровь принимают по адресу Волгоград, Голубинская, 9А. Группа крови 4 (+) с антителами к вирусу IgG. Прием ведется в будние дни с 8:00 до 12:00. Телефон для справок: 37-34-15, 37-45-83.