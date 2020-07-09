2020-07-09T13:52:29+03:00
Общество

Прирост в Камышине, Средней Ахтубе и Городище: карта распространения коронавируса в Волгоградской области на 9 июля

География распространения коронавируса на 9 июля 2020 включает 17 городов и районов Волгоградской области [статистика, карта, распределение по районам, подробности]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Каждый день в регионе делают более трех тысяч тестов на коронавирус.Каждый день в регионе делают более трех тысяч тестов на коронавирус.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Из 88 новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области львиная доля по традиции приходится на Волгоград – плюс 47 случаев и в сумме на миллионный город уже 2911 заразившихся. В лидерах по приросту также оказались Волжский и Среднеахтубинский район – там по 7 инфицированных. И по шесть ковидных пациентов прибавилось в Камышине и Городищенском районе. География распространения коронавируса на 9 июля 2020 включает 17 городов и районов Волгоградской области. В остальных единицы новых заболевших.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 9 июля 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 9 июля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, пополнили списки ковидных пациентов еще три жителя Дубовского района, двое заболели в Светлоярском. Еще в десяти районах по одному новому заразившемуся. Среди них и лидеры по общему заболевших коронавирусом – Михайловка, Палласовский, Урюпинский и Котельниковский районы, и перевалившие за полсотни инфицированных «середнячки» - Даниловский, Клетский и Серафимовичский. По одному случаю и в Октябрьском районе, который сдался последним, и в Котовском и Новоаннинском.

В целом ситуация с коронавирусом в Волгоградской области не меняется уже месяц. Но положительная динамика есть: чуть меньше стал прирост заразившихся, чуть больше процент выздоровевших. А четыре перепрофилированные под ковид больницы планируют вскоре возобновить работу в прежнем статусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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