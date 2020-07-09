Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 9 июля: полностью вылечились более 3700 волгоградцев

Постепенно ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Волгоградской области идет на спад: на утро 9 июля 2020 года инфицированных COVID-19 стало на 88 человек больше, хотя всего неделю назад цифры переваливали за сотню. Всего же в регионе с начала пандемии заразились 7 146 волгоградцев, а в России – более 700 тысяч жителей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на сегодня, 9 июля 2020 года.

Фото: ИЦК

По оперативным данным ИЦК, Волгоградская область впервые за долгое время вышла из двадцатки лидеров по распространению коронавируса. Сегодня регион на 21-ом месте из 85 субъектов. К счастью, не пополнилась статистика смертельных случаев: от ковида умерло 45 волгоградцев. Всего в стране от заразы скончались почти 11 тысяч человек.

Карта распространения коронавиурса.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Положительная динамика по выписке: сегодня домой отправились сразу 167 пациентов, полностью выздоровевших после инфицирования. Всего в более 3 700 волгоградцев благополучно переболели ковидом.