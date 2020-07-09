На место тушения пожара в Калачевском районе вылетел вертолет Ми-8

9 Июль 2020 2020-07-09T10:06:15+03:00

Утром 9 июля к тушению пожара в Калачевском районе Волгоградской области подключился вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

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Утром 9 июля к тушению пожара в Калачевском районе Волгоградской области подключился вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России. Более 200 спасателей, 25 единиц спецтехники и воздушное судно в настоящий момент локализуют ЧП в лесничестве.

- Всю ночь пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Волгоградской области продолжали проливку и окарауливание природных пожаров, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Напомним, 8 июля в регионе вспыхнули ландшафтные пожары сразу в семи районах: Октябрьском, Фроловском, Даниловском и Калачевском, где ситуация изначально была под контролем, а также Михайловском, Иловлинском и Ольховском районах – тут пришлось сразу привлекать силы авиации. В борьбе с ЧП задействовали московский ИЛ-76, также вертолет МИ-8 из Ростова.

- Благодаря проведенной работе к утру пожарно-спасательным подразделениям удалось ликвидировать наиболее крупные пожары на территории четырех муниципальных районов области, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU