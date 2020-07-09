2020-07-09T09:14:22+03:00
Общество

Волгоградская полиция по камерам нашла сбежавшего из Калача 14-летнего школьника

Четыре дня назад подросток на попутках добрался до города-героя и домой возвращаться не спешил
Юлия Данильченко
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14-летнего Андрея искали с 5 июля: в тот день юноша из Калача-на-Дону ушел из дома и, никого не предупредив, на попутке уехал в Волгоград. Заявление в полицию написал его дедушка. Как оказалось, мамы у мальчика нет, а отец на заработках. К тому же в семье воспитывается восемь детей.

По предварительной версии, Андрей поехал в город-герой к девушке, которая ему нравилась. Водитель попутного транспорта рассказал, что высадил юношу в Дзержинском районе. Эти сутки оперативники активно искали школьника. Были и ориентировки, в том числе в соцсетях, но мальчика и след простыл. В поисках помогли камеры наружного видеонаблюдения.

- Оперативники ОМВД по Калачевскому району вместе с коллегами из Волгограда отследили несовершеннолетнего по камерам в Центральном районе, - рассказали «КП-Волгоград» в областном Главке.

Сотрудники полиции позаботились о возвращении Андрея домой

ИСТОЧНИК KP.RU

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