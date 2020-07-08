Уехал к любимой: в Волгограде ищут сбежавшего подростка из Калача

8 Июль 2020 2020-07-08T13:20:42+03:00

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Три дня родственники 14-летнего Андрея Калмыкова места себе не находят: юноша, проживающий в Калаче-на-Дону, ушел из дома 5 июля и с тех пор на связь не выходит. К поискам подключились полицейские и волонтеры. Пока самого школьника не нашли, но восстановили хронологию событий.

- По информации сотрудников полиции подросток из Калача-на-Дону направился в города на попутном транспорте. В настоящий момент в поиске без вести пропавшего так же задействованы волгоградские полицейские и силы общественности, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Водитель фуры, который подвозил парня, рассказал, что тот вышел на улице Землячки. В город-герой приехал не просто так, а к любимой. Сейчас Андрея разыскивают. Ростом он около 170-175 сантиметров, худенький, с темными волосами и карими глазами. На щеках следы от ожогов. На нем черная футболка, джинсы и темные шлепки. Важную информацию можно сообщить по телефонам:

- Отдел МВД России по Калачевскому району - (84472) - 3-37-69

- дежурная часть ГУ МВД России по Волгоградской области – (8442) - 33-24-20 или 02

ИСТОЧНИК KP.RU