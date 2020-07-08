2020-07-08T13:20:42+03:00
Происшествия

Уехал к любимой: в Волгограде ищут сбежавшего подростка из Калача

14-летний Андрей доехал до города-героя на фуре и ушел в неизвестном направлении
Юлия Данильченко
Поделиться:
Андрея находится в Волгограде, его ищут полицейские и волонтеры.Андрея находится в Волгограде, его ищут полицейские и волонтеры.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Три дня родственники 14-летнего Андрея Калмыкова места себе не находят: юноша, проживающий в Калаче-на-Дону, ушел из дома 5 июля и с тех пор на связь не выходит. К поискам подключились полицейские и волонтеры. Пока самого школьника не нашли, но восстановили хронологию событий.

- По информации сотрудников полиции подросток из Калача-на-Дону направился в города на попутном транспорте. В настоящий момент в поиске без вести пропавшего так же задействованы волгоградские полицейские и силы общественности, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Водитель фуры, который подвозил парня, рассказал, что тот вышел на улице Землячки. В город-герой приехал не просто так, а к любимой. Сейчас Андрея разыскивают. Ростом он около 170-175 сантиметров, худенький, с темными волосами и карими глазами. На щеках следы от ожогов. На нем черная футболка, джинсы и темные шлепки. Важную информацию можно сообщить по телефонам:

- Отдел МВД России по Калачевскому району - (84472) - 3-37-69

- дежурная часть ГУ МВД России по Волгоградской области – (8442) - 33-24-20 или 02

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зеленая волна»: в Волгограде появится аллея из 62 кустов можжевельника
Волгоград, Камышин, Волжский – антилидеры по коронавирусу к 8 июля
Подрядчик заплатит огромный штраф за плохой ремонт в парке Героев-летчиков в Волгограде
Нашествие саранчи предотвратили на границе Волгоградской области
Уехал к любимой: в Волгограде ищут сбежавшего подростка из Калача
Ремонт облдумы подождет: волгоградские депутаты отдали 33 миллиона рублей на коронавирус
Суд оштрафовал директора Урюпинского психинтерната за вспышку коронавируса
Больше всего лифтов в этом году заменят в Дзержинском районе Волгограда
Волгоградстат: волгоградцы не торопятся в брак, но чаще решаются на второго ребенка
Под Волгоградом третьи сутки ищут пропавшего 14-летнего школьника
В Волгограде перенесли фестиваль спорта, музыки и кибертехнологий Elton Ultra
Жара за 40 - не оправдание: 134 волгоградцам без маски выписали штрафы патрули
В Волжском столкнулись «КамАЗ» и «Ниссан»: пострадал 10-летний ребенок
Под Волгоградом уволенный рабочий ранил из ружья бригадира
На улицы Волгограда вышли поливальные машины
Устал в дороге: житель Екатеринбурга погиб в аварии с двумя грузовиками на волгоградской трассе
Семь районов Волгограда оставят без света 8 июля
Результаты ЕГЭ по русскому языку волгоградские выпускники узнают после 20 июня
Из-за коронавируса репетируем малыми группами: ТЮЗ готовит три премьеры
Волгоград и Волжский бьют рекорды по числу заболевших коронавирусом
Волгоградцы отдали мошенникам почти миллион рублей