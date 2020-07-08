2020-07-08T19:32:07+03:00
Происшествия

Губернатор Андрей Бочаров выехал к месту пожаров в Ольховский район

На месте масштабного ЧП состоится заседание оперативного штаба
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
На помощь волгоградским спасателям вылетела авиация.На помощь волгоградским спасателям вылетела авиация.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

В Волгоградской области продолжают гореть степи, поля и даже населенные пункты. Из-за сорокаградусной жары и ветра огонь распространяется очень быстро. Самая сложная обстановка сейчас в трех районах: Михайловском, Иловлинском, Ольховском. В селе Княжеский-2 огонь уничтожил 15 строений. В Ольховском районе из села Липовка эвакуировали жителей - стихия угрожает жилым домам и людям. Горят степи в Иловлинском районе. Чтобы самому оценить обстановку на место крупным пожаров выехал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он проведет заседание оперативного штаба в Ольховском районе. На совещании будут решаться важные для ликвидации ЧП вопросы: нужно ли эвакуировать людей из соседних с пожаром сел, какие силы задействовать для тушения.

В тушении пожара участвуют и полицейские. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В тушении пожара участвуют и полицейские.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Кстати, на помощь волгоградским спасателям уже вылетел вертолет МИ-8. Направляется из Москвы в Волгоград и самолет ИЛ-76, который также должен посодействовать ликвидации крупного ЧП.

Горят поля, горит заготовленное на зиму сено. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Горят поля, горит заготовленное на зиму сено.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Андрей Бочаров выехал к месту пожаров в Ольховский район
Глава Волгоградской области запросил спецавиацию для тушения пожаров
В шести районах Волгограда отключат свет 9 июля
Еще три больницы Волгоградской области освободят от коронавируса
Признали должником по ошибке: для волгоградцев работает горячая линия
В Волгоградской области появился мобильный пункт связи для работы в зоне ЧС
«Зеленая волна»: в Волгограде появится аллея из 62 кустов можжевельника
Волгоград, Камышин, Волжский – антилидеры по коронавирусу к 8 июля
Подрядчик заплатит огромный штраф за плохой ремонт в парке Героев-летчиков в Волгограде
Нашествие саранчи предотвратили на границе Волгоградской области
Уехал к любимой: в Волгограде ищут сбежавшего подростка из Калача
Ремонт облдумы подождет: волгоградские депутаты отдали 33 миллиона рублей на коронавирус
Суд оштрафовал директора Урюпинского психинтерната за вспышку коронавируса
Больше всего лифтов в этом году заменят в Дзержинском районе Волгограда
Волгоградстат: волгоградцы не торопятся в брак, но чаще решаются на второго ребенка
Под Волгоградом третьи сутки ищут пропавшего 14-летнего школьника
В Волгограде перенесли фестиваль спорта, музыки и кибертехнологий Elton Ultra
Жара за 40 - не оправдание: 134 волгоградцам без маски выписали штрафы патрули
В Волжском столкнулись «КамАЗ» и «Ниссан»: пострадал 10-летний ребенок
Под Волгоградом уволенный рабочий ранил из ружья бригадира
На улицы Волгограда вышли поливальные машины
Устал в дороге: житель Екатеринбурга погиб в аварии с двумя грузовиками на волгоградской трассе
Семь районов Волгограда оставят без света 8 июля
Результаты ЕГЭ по русскому языку волгоградские выпускники узнают после 20 июня
Из-за коронавируса репетируем малыми группами: ТЮЗ готовит три премьеры
Волгоград и Волжский бьют рекорды по числу заболевших коронавирусом
Волгоградцы отдали мошенникам почти миллион рублей