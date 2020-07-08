Губернатор Андрей Бочаров выехал к месту пожаров в Ольховский район

8 Июль 2020 2020-07-08T19:32:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгоградской области продолжают гореть степи, поля и даже населенные пункты. Из-за сорокаградусной жары и ветра огонь распространяется очень быстро. Самая сложная обстановка сейчас в трех районах: Михайловском, Иловлинском, Ольховском. В селе Княжеский-2 огонь уничтожил 15 строений. В Ольховском районе из села Липовка эвакуировали жителей - стихия угрожает жилым домам и людям. Горят степи в Иловлинском районе. Чтобы самому оценить обстановку на место крупным пожаров выехал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он проведет заседание оперативного штаба в Ольховском районе. На совещании будут решаться важные для ликвидации ЧП вопросы: нужно ли эвакуировать людей из соседних с пожаром сел, какие силы задействовать для тушения.

В тушении пожара участвуют и полицейские.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Кстати, на помощь волгоградским спасателям уже вылетел вертолет МИ-8. Направляется из Москвы в Волгоград и самолет ИЛ-76, который также должен посодействовать ликвидации крупного ЧП.

Горят поля, горит заготовленное на зиму сено.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU