2020-07-08T17:28:40+03:00
Общество

Глава Волгоградской области запросил спецавиацию для тушения пожаров

Андрей Бочаров призвал усилить группировки сил и средств МЧС
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пожары бушуют в семи районах Волгоградской области.Пожары бушуют в семи районах Волгоградской области.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Вечером 8 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров собрал экстренное совещание из-за разбушевавшихся на территории региона природных пожаров. Сейчас крупные очаги пожаров зафиксированы в Октябрьском, Фроловском, Даниловском и Калачевском районах. Но самая сложная обстановка – в Иловлинском и Ольховском районах, а также городском округе - город Михайловка. Глава региона поручил начальнику главного управления МЧС по Волгоградской области запросить дополнительную поддержку - спецавиации по тушению лесных пожаров.

Напомним, что в Михайловском районе огонь с пшеничных полей перекинулся на поселок Княжеский-2. Там сгорели десять жилых домов и хозпостроек. Людей успели эвакуировать.

Губернатор поручил усилить группировки сил и средств региональной противопожарной службы, а также принять дополнительные меры по защите людей. В случае необходимости организовать эвакуацию волгоградцев из опасных зон.

- Для координации работы по тушению возгораний в муниципалитеты направлены ответственные должностные лица, - уточняют в администрации региона.

И добавляют, что в Волгоградской области группировка сил противопожарной службы насчитывает более тысячи человек личного состава. На вооружении 85 подразделений состоят порядка 200 пожарных автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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