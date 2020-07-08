Глава Волгоградской области запросил спецавиацию для тушения пожаров

8 Июль 2020 2020-07-08T17:28:40+03:00

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Вечером 8 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров собрал экстренное совещание из-за разбушевавшихся на территории региона природных пожаров. Сейчас крупные очаги пожаров зафиксированы в Октябрьском, Фроловском, Даниловском и Калачевском районах. Но самая сложная обстановка – в Иловлинском и Ольховском районах, а также городском округе - город Михайловка. Глава региона поручил начальнику главного управления МЧС по Волгоградской области запросить дополнительную поддержку - спецавиации по тушению лесных пожаров.

Напомним, что в Михайловском районе огонь с пшеничных полей перекинулся на поселок Княжеский-2. Там сгорели десять жилых домов и хозпостроек. Людей успели эвакуировать.

Губернатор поручил усилить группировки сил и средств региональной противопожарной службы, а также принять дополнительные меры по защите людей. В случае необходимости организовать эвакуацию волгоградцев из опасных зон.

- Для координации работы по тушению возгораний в муниципалитеты направлены ответственные должностные лица, - уточняют в администрации региона.

И добавляют, что в Волгоградской области группировка сил противопожарной службы насчитывает более тысячи человек личного состава. На вооружении 85 подразделений состоят порядка 200 пожарных автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU