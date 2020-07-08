Еще три больницы Волгоградской области освободят от коронавируса

8 Июль 2020 2020-07-08T16:01:15+03:00

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Власти Волгоградской области с оптимизмом смотрят на развитие ситуации с коронавирусом в регионе. Сначала последнего ковидного пациента выписали из медцентра ФМБА. Теперь готовят к возвращению в обычный режим работы еще три ранее перепрофилированных больницы региона - областную больницу №3 и психиатрическую больницу №2 в Волгоград, а также Жирновскую ЦРБ. Они уже не принимают новых заразившихся. Как только из этих клиник выпишут последних заболевших коронавирусом, они потеряют статус ковидных госпиталей.

- После этого стационары закроются на дезинфекцию, - пояснили «КП-Волгоград» в оперштабе.

Напомним, в Жирновске ковидный госпиталь появился после вспышки в психоневрологическом интернате. Сначала заняли 40 коек, сейчас там всего семь пациентов, у трех из которых подтвержден коронавирус. В психбольнице на Тракторном осталось 70 пациентов, среди которых 38 ковид-положительных. А в двух зданиях областной больницы №3 на улицах Циолковского и Советской из 206 отведенных для инфицированных коек заняты лишь 41. Здесь находятся 27 волгоградцев с подтвержденным диагнозом. После "мойки" в больнице будут принимать по обычному профилю. А в здании на улице Циолковского возобновят работу диабет-центр и центр аутоиммунных заболеваний, которые пока временно переместились на Порт-Саида, 11.

Напомним, сейчас в трех десятках ковидных госпиталей Волгоградской области находятся чуть более двух тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU