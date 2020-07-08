Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 июля: число заболевших перевалило за 7 тысяч

Волгоградская область впервые за последние дни опустилась на 16-е место в стране по числу заразившихся коронавирусом. За последние сутки в регионе зафиксировали еще 89 инфицированных ковидом. А общее число заболевших коронавирусом в Волгограде и области перевалило за семь тысяч человек – подхватили заразу начиная с конца марта 7058 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на сегодня, 8 июля 2020 года.

По данным ИЦК, выписали за последние сутки из больниц Волгограда и области сразу 144 выздоровевших пациентов с коронавирусом. Впервые за четыре дня эта цифра превысила количество новых заболевших. При этом процент выздоровления в регионе остается невысоким: всего медики вылечили 3564 человека или чуть больше половины заразившихся.

Статистика. Фото: Яндекс

Каждый день в регионе делают более трех тысяч тестов на коронавирус. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, в ковидных больницах по-прежнему лежат более двух тысяч волгоградцев - 1967 взрослых и 43 ребенка. Еще более полутора тысяч заразившихся коронавирусом и легко переносящих заболевание проходят лечение на дому. А вот число карантинщиков по данным регионального Роспотребнадзора выросло за последние дни сразу в десять раз. Под меднаблюдением снова более четырех тысяч волгоградцев. Летальных исходов за последние сутки не прибавилось, их по-прежнему 45. Еще несколько десятков смертельных случаев ожидают заключения экспертной комиссии.