2020-07-07T13:27:47+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Волгоградской области ожидают грозу, ветер и +42 градуса

Спасатели просят волгоградцев максимально соблюдать меры пожарной безопасности
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото из архива КП.Фото из архива КП.
Изменить размер текста:

Сегодня, 7 июля, к экстремальной жаре в Волгоградской области добавился еще и сильный ветер. По данным Волгоградского Гидрометцентра, в ближайшие два дня – 7 и 8 июля - столбики термометров в дневные часы будут стремиться к +42ºС. А порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. При этом в отдельных районах к вечеру 7 июля ожидается гроза, и даже град, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

Ветер способен малейшую искру превратить в бушующее пламя ландшафтного пожара. Поэтому в ГУ МЧС по региону просят волгоградцев воздержаться от посещения лесов и максимально соблюдать меры пожарной и личной безопасности.

- За прошедшую неделю в области уже произошло сразу несколько масштабных природных пожаров. Так, в Иловлинском районе у станицы Трехостровской огнем было охвачено несколько гектаров сухой растительности, и только благодаря профессионализму пожарных расчетов 10 ОФПС удалось не допустить перехода огня на населенные пункты. Еще один крупный пожар был в лесном фонде Суровикинского района. Огнем было охвачено несколько гектаров хвойной подстилки. Всего за последние сутки волгоградские огнеборцы выезжали на тушения пожаров более 60 раз. Из них в 29-ти случаях горела трава, в 13-ти мусор, - отмечают в региональном МЧС.

Причем в большинстве случаев причиной возгораний стал человеческий фактор. Спасатели призывают волгоградцев: не сжигайте бытовой мусор и сухую траву! И напоминают, что до 26 июля в Волгоградской области запрещено посещать леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Результаты ЕГЭ по русскому языку волгоградские выпускники узнают после 20 июня
Из-за коронавируса репетируем малыми группами: ТЮЗ готовит три премьеры
Волгоград и Волжский бьют рекорды по числу заболевших коронавирусом
Волгоградцы отдали мошенникам почти миллион рублей
МЧС предупреждает: в Волгоградской области ожидают грозу, ветер и +42 градуса
Волгоградские власти сэкономили на аукционах на ремонт еще двух дорог
В Волгограде от коронавируса умер молодой мужчина
В Краснослободске утонула женщина
Еще 24 волгоградских семьи переедут из аварийного жилья в новостройки
Нуждается в медпомощи: в Волгограде разыскивают потерявшуюся 58-летнюю женщину
Под Волгоградом лихач на «ВАЗе» врезался в грузовик: двое в больнице, один погиб
Волгоградец отсудил деньги за сорванную из-за коронавируса турпоездку в Италию
В Волгоградской области запретили посещать леса до 26 июля
Поругались: волгоградец бросил в соседку гранату для пейнтобла
«Отказали тормоза»: фура смяла под собой легковушку на 3-й Продольной
В Волгограде умер известный филолог-педагог Николай Силантьев
Пять районов Волгограда останутся без света 7 июля
Талисманом всероссийской акции стал спасенный волгоградской полицией львенок Гром
Замыкание в насосе, оголенные провода: почему фонтан-убийца стал причиной смерти 9-летней девочки
Отказали 53% легких: В Волгограде от коронавируса умер уважаемый профессор ВолгГТУ Юрий Муха
Волгоград, Волжский и Средняя Ахтуба в лидерах по приросту заболевших коронавирусом
В Волгограде арестовали организаторов подпольного казино
Жертвой коронавируса стала пенсионерка из Волгограда
На севере Волгограда благоустраивают площадь перед ДК