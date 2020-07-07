МЧС предупреждает: в Волгоградской области ожидают грозу, ветер и +42 градуса

7 Июль 2020 2020-07-07T13:27:47+03:00

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Сегодня, 7 июля, к экстремальной жаре в Волгоградской области добавился еще и сильный ветер. По данным Волгоградского Гидрометцентра, в ближайшие два дня – 7 и 8 июля - столбики термометров в дневные часы будут стремиться к +42ºС. А порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. При этом в отдельных районах к вечеру 7 июля ожидается гроза, и даже град, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

Ветер способен малейшую искру превратить в бушующее пламя ландшафтного пожара. Поэтому в ГУ МЧС по региону просят волгоградцев воздержаться от посещения лесов и максимально соблюдать меры пожарной и личной безопасности.

- За прошедшую неделю в области уже произошло сразу несколько масштабных природных пожаров. Так, в Иловлинском районе у станицы Трехостровской огнем было охвачено несколько гектаров сухой растительности, и только благодаря профессионализму пожарных расчетов 10 ОФПС удалось не допустить перехода огня на населенные пункты. Еще один крупный пожар был в лесном фонде Суровикинского района. Огнем было охвачено несколько гектаров хвойной подстилки. Всего за последние сутки волгоградские огнеборцы выезжали на тушения пожаров более 60 раз. Из них в 29-ти случаях горела трава, в 13-ти мусор, - отмечают в региональном МЧС.

Причем в большинстве случаев причиной возгораний стал человеческий фактор. Спасатели призывают волгоградцев: не сжигайте бытовой мусор и сухую траву! И напоминают, что до 26 июля в Волгоградской области запрещено посещать леса.

ИСТОЧНИК KP.RU