2020-07-07T08:27:11+03:00
Общество

В Волгоградской области запретили посещать леса до 26 июля

Ограничения ввели из-за чрезвычайной пожароопасности в регионе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вход и въезд в лес из-за жары закрыт.Вход и въезд в лес из-за жары закрыт.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Волгоградской области жара достигла небывалых пределов: столбик термометра поднимается выше +42 градусов. Ландшафтные пожары вспыхивают уже повсеместно. Поэтому из-за чрезвычайной пожарной опасности власти приняли решение запретить посещение лесов до 26 июля. Об этом «КП-Волгоград» сообщают в администрации региона.

А это значит, что леса будут закрыты, как для пеших, так и для въезда транспорта. В целях соблюдения данного распоряжения, в лесах усилят патрулирование. Следить будут как работник лесничеств, так и сотрудники профильного ведомства.

Отметим, что задачу предпринять весь комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности, особенно на территории поселений, социальных объектов, в местах массового пребывания людей, поставил перед подчиненными глава региона на заседании антитеррористической комиссии

В облкомприроды напоминают, что за нарушение правил пожарной и санитарной безопасности волгоградцам грозит штраф, иди даже уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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