Замыкание в насосе, оголенные провода: почему фонтан-убийца стал причиной смерти 9-летней девочки

6 Июль 2020 2020-07-06T14:23:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 5 июля девочка 9 лет из станицы Березовской погибла от удара током в фонтане, куда полезла за улетевшей кепкой. В причинах трагедии разбираются следователи СУ СКР по Волгоградской области. Уже возбудили уголовное дело. Сейчас известно, что фонтан функционировал с большими нарушениями.

Например, на щитке электропитания были оголены провода. Почему сотрудники не обратили внимание на отсутствие изоляции – непонятно. Само замыкание случилось в насосе. Это повлекло за собой разрыв электроцепи и утечку тока.

- Электрооборудование фонтана изъято для направления на экспертное исследование, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе следственного ведомства.

Напомним, трагедия случилась в парке станицы: девочка с подружкой осталась без присмотра взрослых. Как только она оказалась в чаше фонтана, ее ударило током. Очевидцы достали ребенка, но малышка скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU