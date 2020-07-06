В Волгограде арестовали организаторов подпольного казино

6 Июль 2020 2020-07-06T12:20:00+03:00

Всего в незаконном бизнесе участвовало более тридцати человек

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5 июля Центральный районный суд Волгограда заключил под стражу сразу 3 главарей – организаторов незаконного игорного бизнеса в Дзержинском районе города-героя. Еще 5 их сообщникам ограничили передвижения, плюс 14 участникам бизнеса предъявили обвинения по тяжкой уголовной статье.

Напомним, 3 июля сотрудники волгоградского СУ СКР и ГУ МВД задержали банду организаторов казино. В общей сложности в нее входило более тридцати человек. Они арендовали квартиры и приглашали игроков на условиях строгой конспирации. Силовики несколько месяцев выслеживали преступников и на днях устроили облаву.

- В результате проведенных обысков по местам жительства, временного пребывания, а также в самих нелегальных заведениях обнаружены и изъяты игровые столы, наборы для покера, черновые записи, денежные средства, а также иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU