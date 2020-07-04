На видео попало задержание в Волгограде организаторов подпольных казино
В Волгограде правоохранители разоблачили банду, которая развернула в городе игорный бизнес. Причем речь идет не об одном казино, а о нескольких игорных заведениях по всему Дзержинскому району. В этом «бизнесе» был задействован 31 человек. 11 из них – организаторы. За ними долго следили сотрудники регионального УЭБиПК, сегодня в подпольные казино нагрянули следователи областного СУ СК вместе с коллегами из регионального Главка.
- По данным следствия, подпольные игровые клубы существовали не менее полугода и располагались в частных домах Дзержинского района. Дома эти организаторы специально арендовали под казино. Действовали они в условиях строгой конспирации: попасть туда можно было только по предварительному телефонному звонку и в основном приходили только проверенные клиенты, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.
Задержали 31 человека за организацию казино. Фото - скрин видео СУ СК по Волгоградской области.
У бандитов уже прошли обыски, в которых пришлось задействовать почти 300 правоохранителей.
- Обнаружены и изъяты игровые столы, наборы для покера, черновые записи, денежные средства, а также иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности, - уточняют в ведомстве.
Сейчас задержанных опрашивают следователи. На них завели уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Волгограде задержали организаторов игорного бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU