2020-07-04T14:25:12+03:00
Происшествия

На видео попало задержание в Волгограде организаторов подпольных казино

На организации игорного бизнеса поймали 31 человека
Наталья ГЛАЗУНОВА
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"Бизнесмены" арендовали дома в Дзержинском районе под подпольные казино. Фото - скрин видео СУ СК по Волгоградской области."Бизнесмены" арендовали дома в Дзержинском районе под подпольные казино. Фото - скрин видео СУ СК по Волгоградской области.
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В Волгограде правоохранители разоблачили банду, которая развернула в городе игорный бизнес. Причем речь идет не об одном казино, а о нескольких игорных заведениях по всему Дзержинскому району. В этом «бизнесе» был задействован 31 человек. 11 из них – организаторы. За ними долго следили сотрудники регионального УЭБиПК, сегодня в подпольные казино нагрянули следователи областного СУ СК вместе с коллегами из регионального Главка.

- По данным следствия, подпольные игровые клубы существовали не менее полугода и располагались в частных домах Дзержинского района. Дома эти организаторы специально арендовали под казино. Действовали они в условиях строгой конспирации: попасть туда можно было только по предварительному телефонному звонку и в основном приходили только проверенные клиенты, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Задержали 31 человека за организацию казино. Фото - скрин видео СУ СК по Волгоградской области.

Задержали 31 человека за организацию казино. Фото - скрин видео СУ СК по Волгоградской области.

У бандитов уже прошли обыски, в которых пришлось задействовать почти 300 правоохранителей.

- Обнаружены и изъяты игровые столы, наборы для покера, черновые записи, денежные средства, а также иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности, - уточняют в ведомстве.

Сейчас задержанных опрашивают следователи. На них завели уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Волгограде задержали организаторов игорного бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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