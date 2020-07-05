Волгоград и Волжский – лидеры по числу заболевших COVID-19 за сутки
По оперативным данным ИЦК, за сутки в Волгоградской области 95 случаев заболевания коронавирусом. Всего же число инфицированных почти достигло семи тысяч с начала объявленной пандемии. Самое большое количество зараженных – в Волгограде. За сутки прирост – плюс 42 человека, всего же 2723 случая. На втором месте Волжский – плюс 13 горожан попали в стационары с диагнозом «ковид» (всего 506 заболевших).
Что касается области, то в трех районах – Камышинском, Михайловском и Среднеахтубинском – по шесть выявленных случаев. Пять в Палласовском, по два в Иловлинском, Ленинском, Нехаевском, Николаевском и Ольховском.
Кстати, на третьем месте по распространению вируса в регионе стоит Камышин – тут 456 местных жителей заразились опасной болезнью. А на последнем – Руднянский район (8 случаев). Отметим, что в области снят режим самоизоляции, но в общественных местах необходимо носить маски.
ИСТОЧНИК KP.RU