2020-07-05T15:42:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Волгоград и Волжский – лидеры по числу заболевших COVID-19 за сутки

Все о географии распространения коронавирусной инфекции на 5 июля 2020 года
Юлия Данильченко
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Все о географии распространения коронавирусной инфекции на 5 июля 2020 годаВсе о географии распространения коронавирусной инфекции на 5 июля 2020 годаФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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По оперативным данным ИЦК, за сутки в Волгоградской области 95 случаев заболевания коронавирусом. Всего же число инфицированных почти достигло семи тысяч с начала объявленной пандемии. Самое большое количество зараженных – в Волгограде. За сутки прирост – плюс 42 человека, всего же 2723 случая. На втором месте Волжский – плюс 13 горожан попали в стационары с диагнозом «ковид» (всего 506 заболевших).

Что касается области, то в трех районах – Камышинском, Михайловском и Среднеахтубинском – по шесть выявленных случаев. Пять в Палласовском, по два в Иловлинском, Ленинском, Нехаевском, Николаевском и Ольховском.

Кстати, на третьем месте по распространению вируса в регионе стоит Камышин – тут 456 местных жителей заразились опасной болезнью. А на последнем – Руднянский район (8 случаев). Отметим, что в области снят режим самоизоляции, но в общественных местах необходимо носить маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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