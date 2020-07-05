2020-07-05T14:26:09+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 5 июля: плюс 95 заболевших COVID-19

«КП-Волгоград» собрала последние данные о коронавирусе в Волгограде и области на 5 июля 2020 года
Юлия Данильченко
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Всего в регионе сначала пандемии COVID-19 заразились 6783 волгоградцев.Всего в регионе сначала пандемии COVID-19 заразились 6783 волгоградцев.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Число заболевших новой коронавирусной инфекцией продолжает расти каждый день. В России на 5 июля 2020 года плюс 6736 новых случаев. По оперативным данным ИЦК, в Волгоградской области прирост за сутки – плюс 95 человек. Всего в регионе сначала пандемии COVID-19 заразились 6783 волгоградцев. Из них 43 человека погибли, более трех тысяч удалось благополучно вылечить.

К счастью, в воскресенье не пополнилась статистика летальных исходов. Но и выписанных домой тоже немного – всего 12 пациентов. По-прежнему в больницах остаются около двух тысяч жителей области – у них подозревают коронавирус, ждут результатов анализов для окончательного диагноза. Еще около пятисот человек наблюдаются на дому.

Фото: статистика Яндекс.

Фото: статистика Яндекс.

Отметим, что за весь период 681 251 жителей России инфицировались. Из них более 10 тысяч – скончались. В нашем регионе отменили ряд ограничений, но по-прежнему обязательным остается масочный режим в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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