Где в Волгограде отключат горячую воду с 6 июля 2020

4 Июль 2020 2020-07-04T16:51:58+03:00

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Горячая вода в кране – благо, без которого волгоградцы уже не представляют себе жизни. Но любое оборудование требует обслуживания, и котельные в том числе. Их всегда стараются обновить и подремонтировать в летний период. Да, потребителям приходится какое-то время потерпеть без горячей воды. Отключают не всех и сразу, а по очереди. Вот, с 6 июля теплого душа лишатся на время жители сразу трех районов Волгограда. В частности, «попадают» жители Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Красноармейского районов.

Больше всего это отключение затронет север Волгограда. Там без горячей воды на десять дней - с 6 по 16 июля – останутся сразу 22 улицы, а это сотни домов и тысячи потребителей.

В самом южном районе горячей воды лишатся с понедельника жители восьми улиц. Им также придется потерпеть без блага десять дней.

В Краснооктябрьском профилактические работы затронут три улицы и всего 13 домов.

Кстати, во вторник и сразу на тринадцать дней - с 7 по 20 июля – не будет горячей воды в доме №79 улицы Автотранспортная.

Берите на заметку.

С полным списком отключений горячей воды в июле 2020-го в Волгограде можно ознакомиться здесь.

СПРАВКА

Список домов, где отключат горячую воду с 6 по 16 июля:

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

пр-т Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227;

ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;

ул. Андреева, 13;

ул. Атласова, 16;

ул. Баскунчакская, 5;

ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10;

ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16;

ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19;

ул. Быкова, 4а;

ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51;

ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а;

ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38;

ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а;

ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11;

ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11;

ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11;

ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11;

ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69;

ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24;

ул. С.Щедрина, 1, 5, 7;

ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32;

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14;

ул. Курильская, 5, 7, 9;

ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37;

пр-т Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62;

ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34;

ул. Доценко, 35а;

ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22;

ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а;

ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55;

ул. Тельмана, 14, 19;

ИСТОЧНИК KP.RU