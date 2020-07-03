2020-07-03T17:13:41+03:00
Общество

Результаты опроса по времени подвели в Волжском

Большинство жителей второго города Волгоградской области отдали голоса за московское время
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волжане отдали предпочтение московскому времени, но перевес невелик.Волжане отдали предпочтение московскому времени, но перевес невелик.Фото: Архив "КП"
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В городе Волжском – втором по величине и населению городе Волгоградской области – подвели окончательные итоги проходившего с 25 июня по 1 июля 2020 опроса по времени. 3 июля на заседании городской думы результаты утвердили и отправили в региональный парламент, который и стал организатором голосования. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, большинство голосов волжане отдали за возвращение к московскому времени. За новый перевод стрелок 81 тысяча 717 человек или 55,89% от пришедших на избирательные участки. За местное, волгоградское время проголосовали 62 тысячи 740 человек. Всего в опросе приняли участие более 146 тысяч волжан. При этом 1,2% опросных листов признали недействительными.

Напомним, согласно предварительным данным оргкомитета, всего около 74% избирателей Волгоградской области поучаствовали в опросе по часовому поясу. За переход на московское время около 65% из них. Окончательные итоги еще не озвучены. Однако волгоградцы уже поставили под сомнение легитимность проведенного «на коленке» опроса и возможности по его результатам отменить итоги референдума. Теперь жители региона снова пишут петиции за сохранение местного времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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