Пять районов Волгограда оставят без электричества 6 июля

3 Июль 2020 2020-07-03T16:25:06+03:00

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После выходных волгоградские энергетики продолжат плановые и профилактические работы на городских электросетях. А жители пяти районов Волгограда в понедельник снова будут сидеть без света, с нагревшимися холодильниками и без подзарядки. В графике отключения электричества на 6 июля 2020 года отдельные жилые кварталы в пяти районах – Тракторозаводском и Краснооктябрьском, Дзержинском, Кировском и Красноармейском. Некоторые дома уже фигурировали в подобных списках ранее. Продлятся отключения электроэнергии по всем адресам с 9.00 до 17.00.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, в Тракторозаводском районе обесточат 6 июля 2020 три дома на улице Гороховцев - №16, 18 и 20, а также улицу в частном секторе – Сенявина, 49-87, 50-88. В Дзержинском в понедельник не будет света на улице Полоненко, 6 и 8, на проспекте Жукова, 72, а также в «частнике» по адресам: Трехгорная, 2, 4, 4а, 13; Новодвинская, 19а; Батайская, 5/1, 9.

На Красном отключат свет 6 июля в районе бани, школы №35 и лицея №2 на улицах: Богунская, 7, 9, 9а, 11; Гончарова, 10; Таращанцев, 11, 13; и в переулке Демократическом, 2,3,4,6,7,8. А в Красноармейском без подзарядки останется частный сектор: Керамическая, 2-22; Жлобы, 12-26; Кинешминская, 4-30; Адлерская, 1-87; Костомаровская, 3-42; Кагальникская, 2-84.

И самые масштабные отключения электричества в понедельник ждут Кировский район. Там снова не будет света в Капустной Балке, а также на улицах частного сектора по адресам: Синельниковская, 2-26; Рубинштейна, 1-27, 2-20; Алексеева, 1-13, 2-20; Войкова, 1д,2а, 2б,2в, 2г, 2-12; Тростниковая, 13-27, 14-32; Седова, 1а,1б,1в,2а,2б; Кипарисовая, 8-32а, 23; Медвежегорская, 2,2а; Офицерская, 1б,1в, 1-35, 2а,2б,2г, 2-38; Забайкальская, 1а,1б,1в,1г,, 1-35, 2а,2б,2в,2г, 2-40, а также переулок Войкова, 6а.

Смотрите, кому в Волгограде в июле без горячей воды сидеть. Полный график отключений.

ИСТОЧНИК KP.RU