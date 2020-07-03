Теплоходы на Сарпинский будут ходить чаще

3 Июль 2020 2020-07-03T13:05:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 4 июля 2020, в речные трамвайчики в Волгограде будут чаще ходить по маршруту «Обувная фабрика - Сарпинский». В расписание теплоходов добавили два утренних и два вечерних рейса. Сделали это для удобства волгоградцев, которые на острове и постоянно живут, и имеют дачи, и отдыхают. Теперь они могут переправиться 24 раза в неделю – это традиционное летнее расписание, которое в этом году припозднилось из-за коронавируса.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в расписании корабликов добавили утренние рейсы в 8.40 от острова Сарпинский и в 9.00 от Обувной фабрики. В воскресенье кораблики также будут отходить дополнительно в 17.40 от острова и в 18.00 с материковой части Волгограда.

Также в Волгограде кораблики ходят по маршрутам «Красноармейск – Вязовая грива», «Руднева - Сарпинский», «Волгоград - Культбаза». Расписание речных трамвайчиков Волгограда на лето 2020 здесь.

Заработали и первые официальные пляжи.

ИСТОЧНИК KP.RU