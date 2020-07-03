2020-07-03T12:27:37+03:00
Общество

Прирост заболевших за счет Волгограда и Волжского: карта распространения коронавируса на 3 июля

На 3 июля 2020 новые зараженные есть в Волгограде и 17 городах и районах Волгоградской области [статистика, география распространения, карта, распределение по районам, подробности]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Коронавирус пока ежедневно подтверждают в среднем у сотни волгоградцев.Коронавирус пока ежедневно подтверждают в среднем у сотни волгоградцев.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Снова самый большой прирост заболевших коронавирусом региону обеспечил Волгоград. Из 89 новых заразившихся 41 – житель областного центра. Зато Волжский прибавил сразу 13 инфицированных пациентов за сутки. География распространения коронавируса в Волгоградской области на сегодня, 3 июля 2020, включает 18 городов и районов. Но в большинстве районов прирост заболевших небольшой. Приезжих среди новых случаев уже давно нет, большинство волгоградцев заражаются от знакомых, коллег и близких. В списке заболевших ковидом снова один младенец, еще трое детей, и сразу 49 человек старше пятидесяти.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, зафиксировали на утро 3 июля по четыре заболевших в трех районах Волгоградской области: Октябрьском, Суровикинском и Городищенском, который стабильно прирастает заразой. Еще в четырех районах по три новых пациента с ковидом. Отличились Фролово и Камышин, а также Дубовский и Еланский районы. По два человека с подтвержденным диагнозом за последний день внесли в списки заболевших одни из лидеров по числу заразившихся - Михайловка и Среднеахтубинский район.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 3 июля 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 3 июля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Еще в семи районах Волгоградской области на сегодня по одному новому заразившемуся коронавирусом. В их числе занимающие четвертое и пятое место в регионе по числу заболевших Урюпинский и Николаевский районы, сбавившие темпы прироста Палласовский и Жирновский районы, а также Ленинский, Кумылженский и Ольховский.

В лидерах по числу смертей также Волгоград. Здесь умерли от последствий коронавируса уже 12 человек. Всего заразившихся 2640 человек. В Волжском трое умерших на 489 заболевших, а в Михайловке и Николаевском районе по четыре летальных исхода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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