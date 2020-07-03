2020-07-03T12:17:04+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 3 июля: каждый второй лечится дома

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Волгограде и области на 3 июля 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Боле трех тысяч тестов на коронавирус делают в регионе каждый день. Фото: Роспотребнадзор.Боле трех тысяч тестов на коронавирус делают в регионе каждый день. Фото: Роспотребнадзор.
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Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области продолжает стабильно расти. Хотя ежедневный прирост снизился и сейчас составляет меньше сотни новых ковидных пациентов в день, область по-прежнему в топ-15 по стране. На 3 июля еще 89 человек заразились коронавирусом, всего в Волгоградской области уже 6597 заболевших. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в регионе на сегодня 3 июля 2020 года.

Число летальных исходов по-прежнему 41. В целом по стране жертвами коронавируса за все время пандемии стали 9859 человек. По данным ИЦК, впервые за неделю число выздоровевших превысило количество новых подтвержденных диагнозов. Выписали из больниц накануне 116 переболевших коронавирусом жителей Волгоградской области (цифры оперштаба немного отличаются). Всего же выздоровели 3173 волгоградцев или 48% от общего числа заразившихся. Этот показатель у нас в полтора раза ниже, чем по ЮФО и по России. При этом уровень заболеваемости почти вдвое ниже, чем в среднем в нашей стране.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, в ковидных госпиталях Волгограда и области лежат более двух тысяч пациентов - 1979 взрослых и 51 ребенок. Около сотни в тяжелом состоянии. Однако практически каждый второй зараженный коронавирусом волгоградец сейчас лечится дома. Всего же под наблюдением медиков на сегодня 3384 пациента с подтвержденным коронавирусом, в том числе 170 детей.

Статистика. Яндекс

Статистика. Яндекс

Коронавирус в Волгограде

Всего зараженных: 2640

Гостиницы: работают в ограниченном режиме (для командировочных)

Турбазы и санатории: работают только для жителей региона

Музеи: всего три открыты

Изоляция для приезжих: нет

Изоляция для жителей: только для людей возраста 65+

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 3 июля 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 3 июля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Стабильное количество заболевших вновь в Волгограде (+41). Зато в Волжском сразу 13 заразившихся пациентов за сутки – в четыре раза больше, чем накануне. По четыре заболевших на сегодня в трех районах: Октябрьском, Суровикинском и Городищенском. В целом же география распространения коронавируса в Волгоградской области на 3 июля 2020 помимо крупных городов еще 16 районов (подробности).

Данные ИЦК.

Данные ИЦК.

В целом же по приросту заболевших Волгоградская область на втором месте в ЮФО. Если в соседней Ростовской области зафиксировали 693 случая коронавируса за последнюю неделю, то в Волгоградской заразились 662 человека или +11% за неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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