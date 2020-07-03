2020-07-03T12:26:03+03:00
Общество

Только на одном пляже Волгограда можно купаться

4 июля 2020 открывается пляж в Красноармейском
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы уже давно ходят на Волгу.Волгоградцы уже давно ходят на Волгу.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На начало июля 2020 года у миллиона жителей стоящего на берегу Волги Волгограда есть только одно место, где официально можно искупаться – пляж на Маяке. В субботу, 4 июля, в 11 утра, первый городской пляж открывается в Красноармейском районе. Расположен он на косе Сарептского полуострова, большая вода там ушла рано, именно поэтому там раньше всего подготовили инфраструктуру и провели все необходимые исследования. Роспотребнадзор официально разрешил на юге Волгограда не только загорать, но и купаться. А вот на остальных пляжах города еще не ушла вода после паводка и сезон стартует позже.

- Сотрудники Роспотребнадзора, проведя экспертизы воды, почвы и воздуха, дали разрешение на открытие пляжа с возможностью купания, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Дно в районе пляжа на Маяке почистили, установили туалеты, раздевалки, шезлонги и навесы (это удовольствие платное). Подготовили для волгоградцев инвесторы и массу пляжных развлечений.

Еще один пляж с инфраструктурой открылся за Волгой на Бобрах. Искупаться там можно в бассейне. Остальные места отдыха у воды в Волгограде откроют сезон позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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