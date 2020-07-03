2020-07-03T09:05:03+03:00
Спорт

Перед РПЛ «Ротор» сыграет с астраханским «Волгарем»

Матч пройдет в Волгограде 4 июля
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор".Фото СК "Ротор".
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До старта РПЛ остался месяц, а команду «Ротора» так и не укомплектовали. Главный тренер до сих пор пытается найти футболистов, которые будут соответствовать уровню Премьер-лиги при этом согласные на зарплату уровня ФНЛ. Задача, как понимаете не из легких. Сейчас команда держится только на «старичках», которые не ушли из «Ротора» в поисках больших денег. Есть и пару новичков. Чтобы понять насколько сейчас сыграна команда и что может показать на поле, наставник Александр Хацкевич решил провести два спарринга. И первый товарищеский матч состоится уже в эту субботу, 4 июля. «Ротор» сыграет с астраханским «Волгарем».

Игра пройдет в Волограде на стадионе «Зенит». Но матч будет закрытый – без зрителей. Но посмотреть его смогут все желающие. Для этого клуб организовал видеотрансляцию игры.

Посмотреть ее можно на официальном клубном ютуб-канале по следующей ссылке.

- Начало в 18:00 (время волгоградское), - уточняют в пресс-службе СК «Ротор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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