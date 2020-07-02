2020-07-02T15:31:11+03:00
Спорт

Игроки «Ротора» будут играть в Премьер-лиге за зарплату уровня ФНЛ

Согласились на такие условия не все футболисты, но «костяк» сине-голубых остается
Екатерина СИМОХИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор"Фото СК "Ротор"
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«Ротор» стоит на пороге РПЛ. 16 лет волгоградцы ждали этого момента, поэтому сегодня к команде приковано особое внимание. До старта сезона времени немного. Кто останется из футболистов, кто покидает команду и почему? Как справится клуб с расходами Премьер-лиги без спонсоров? Смогут ли болельщики увидеть большой футбол на «Волгоград Арене»? И еще много-много вопросов, которые интересуют всех неравнодушных к футболу. Чтобы развеять слухи и расставить все точки над «i», сегодня «Ротор» организовал пресс-конференцию. Сразу скажем: финансирование у клуба скромное (по меркам РПЛ) поэтому звезд с неба не ждите.

ДЕНЬГИ НЕБОЛЬШИЕ, НО СТАБИЛЬНЫЕ

Волгоградские болельщики болезненно воспринимают каждую новость об уходе того или иного футболиста из команды. «Ротор» уже покинули любимчики фанатов Илья Ионов и Анзор Саная. До сих пор не подписаны контракты с Юрием Нестеренко и Денисом Ткачуком. Не остался в команде Амур Калмыков, который приезжал в Волгоград на просмотр. Что происходит?

- К сожалению, бюджет у клуба ограничен – он остался на уровне ФНЛ. Мы ищем спонсоров, ведем переговоры, но пока никакой конкретики нет. Конечно, мы рассчитывали на большее, но увы. Зарплаты у футболистов остались на уровне ФНЛ. Но у нас при этом нет никаких задолженностей и мы с уверенностью смотрим в завтрашний день. Те ребята, кто согласился на эти условия, уже подписали контракты. Что касается Нестеренко и Ткачука, мы хотели бы их видеть в команде, но, к сожалению, разошлись по финансовым вопросам. Мы не можем их судить за это, ребята ищут более выгодные варианты. Их право, - развеял слухи гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский.

Еще один слух, который не соответствует действительности: что бюджет клуба составляет 300 миллионов.

- Это неправда. Бюджет у нас побольше. Но вы должны понимать, что в него входят не только расходы на основную команду, но также на «молодежку», на школу, на аренду полей и на команду регби, - поясняет Рекечинский.

Отметим, что в прошлом сезоне глава облспорткомитета озвучивал сумму бюджета «Ротора» в размере 512 миллионов рублей.

НА "ВОЛГОГРАД АРЕНУ" ПУСТЯТ НЕ ВСЕХ

О том, будут ли пускать зрителей на стадион и в каком количестве, станет известно после 9 июля. На этот день запланировано заседание исполкома РФС, где и должны расписать все требования.

- Поэтому сейчас мы не можем открыть продажу билетов и абонементов, потому как не знаем ни расписание игр, ни как будут пускать болельщиков, -поясняет гендиректор «Ротора».

Но заметил, что в случае ограниченного числа зрителей, приоритет будет отдаваться владельцам абонементов, детям из спортшкол и «социальщикам».

- Будет так, как разрешит Роспотребнадзор. Но мы надеемся на лучшее и, конечно, хотим, чтобы матчи посещало как можно больше зрителей. Я понимаю, как волгоградцы соскучились по большому футболу, для Волгограда – это огромный праздник, - отмечает руководитель.

На вопрос не поднимут ли стоимость билетов на «Волгоград Арену» на матчи Премьер-лиги, Рекечинский ответил уклончиво: «Не хотим открывать секреты».

Открытым остаются и вопросы – где и как смогут встречаться болельщики и игроки «Ротора», если не на стадионе. Единственное, что известно наверняка – ближайшие матчи-спарринги пройдут в закрытом режиме. Но будет организована трансляция.

Напомним, что 4 июля «Ротор» встречается с «Волгарем», а на 11 июля запланирован матч с ФК «Сокол».

ИСТОЧНИК KP.RU

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