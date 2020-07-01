В Волгограде нашли ушедшего из дома 10-летнего мальчика

1 Июль 2020 2020-07-01T12:48:20+03:00

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Целые сутки родители 10-летнего Вовы Кириллова не находили себе места: их сынишка ушел днем 30 июня на прогулку, но домой не вернулся. Это случилось в Краснооктябрьском районе Волгограда. Обеспокоенные близкие сразу же забили тревогу. Они попытались выяснить, может Вова у друзей, но мальчика и след простыл. Телефон он с собой не носил, поэтому связаться с ребенком было невозможно.

Родители написали заявление в полицию. Стражи порядка целые сутки искали Вову, распространили ориентировку в местных СМИ. Нашелся Вова лишь сегодня, 1 июля. Жив и здоров, насилия в отношении него никто не применял. Просто решил спрятаться в соседнем подъезде. Причины неясны. Возможно, из-за конфликта с взрослыми, хотя семья характеризуется положительно. Обстоятельства ухода из дома выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU