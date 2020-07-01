2020-07-01T12:48:20+03:00
Общество

В Волгограде нашли ушедшего из дома 10-летнего мальчика

Обстоятельства ухода из дома выясняются
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Целые сутки родители 10-летнего Вовы Кириллова не находили себе места: их сынишка ушел днем 30 июня на прогулку, но домой не вернулся. Это случилось в Краснооктябрьском районе Волгограда. Обеспокоенные близкие сразу же забили тревогу. Они попытались выяснить, может Вова у друзей, но мальчика и след простыл. Телефон он с собой не носил, поэтому связаться с ребенком было невозможно.

Родители написали заявление в полицию. Стражи порядка целые сутки искали Вову, распространили ориентировку в местных СМИ. Нашелся Вова лишь сегодня, 1 июля. Жив и здоров, насилия в отношении него никто не применял. Просто решил спрятаться в соседнем подъезде. Причины неясны. Возможно, из-за конфликта с взрослыми, хотя семья характеризуется положительно. Обстоятельства ухода из дома выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ветром сдуло»: на въезде в Волгоград рухнула стела
В Волгограде нашли ушедшего из дома 10-летнего мальчика
К полудню 1 июля за поправки в Конституцию проголосовали уже 70% волгоградцев
Волгоградцы сдали собаку в приют и вернулись за ней: волонтеры «Дино» сняли трогательное видео
Почти 1,3 миллиона волгоградцев сходили на голосование
Нуждается в медпомощи: в Волгограде пропал 32-летний мужчина
Педагог, воспитатель, пенсионерка: аферисты украли у волгоградцев больше миллиона
SOS! В Волгограде пропал 10-летний мальчик
2 июля отключат свет в пяти районах Волгограда
С 1 июля изменилось расписание электрички Волгоград-1-Шпалопропитка
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадала пассажирка
В Молодежном театре Волгограда обновят зрительный зал
Больше миллиона волгоградцев проголосовали по конституции