SOS! В Волгограде пропал 10-летний мальчик

1 Июль 2020 2020-07-01T09:45:29+03:00

Присмотритесь, вдруг вы где-то увидите этого мальчика - сразу сообщите в полицию. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Изменить размер текста: A A

В Волгограде полиция и волонтеры бросили все силы на поиски 10-летнего мальчика. Пропал Вова Кириллов!

Известно, что мальчишка вышел из дома на прогулку днем 30 июня и не вернулся. Живет ребенок с семьей в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там его видели в последний раз.

Приметы «потеряшки»: мальчику на вид 6-7 лет, он маленького роста – 140145 сантиметров, глаза – карие, волос русого цвета, короткостриженный.

В день пропажи был одет: в футболку красного цвета, синие шорты, на ногах – черные шлепки.

У мальчика нет мобильного телефона, поэтому связаться с ним нет возможности.

- Если вам что-либо известно о его местонахождении, или вы вдруг видели его на улицах города, сообщите срочно эту информацию по телефону «02», либо в дежурную часть УМВД России по Волгограду – 93-01-11, либо в дежурную часть отдела полиции № 2 Краснооктябрьского района - 93-74-90, - обращаются с просьбой к неравнодушным волгоградцам в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU