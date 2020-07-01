2 июля отключат свет в пяти районах Волгограда

1 Июль 2020 2020-07-01T09:33:50+03:00

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После очередного выходного среди недели, часть волгоградцев снова останутся на целый день без света из-за плановых ремонтов электрооборудования и воздушных линий. Энергетики уже опубликовали график отключений электричества. В четверг, 2 июля 2020, останутся без света и подзарядки жители пяти районов Волгограда – Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, а также Кировского и Красноармейского. При этом отключения электроэнергии затронут не весь район целиком, а лишь отдельные дома на отдельных улицах. Исключение – Кировский, где обесточат довольно большой массив частного сектора.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, 2 июля 2020 с 9 до 17 часов не будет света в трех домах Краснооктябрьского района - № 8, 10 и 30 на улице Титова. В Тракторозаводском на это же время обесточат всего два дома – № 6 и 10 на улице Батова. В Дзержинском отключения электроэнергии затронут жителей двух улиц: Землячки, 50, 52 и 54; бульвар 30-летия Победы, 86 и 88. В Красноармейском районе света не будет тоже на двух улицах: Доценко, 70 - 80 (четн.); и на Петропавловской, 87, 89, 91. Здесь электроэнергию отключат на полдня - с 9 до 15 часов.

А в Кировском районе Волгограда 2 июня отключат свет в Капустной балке, а также в частном секторе на улицах: Синельниковская, 2-26; Рубинштейна, 1-27, 2-20; Алексеева, 1-13, 2-20; Войкова, 1д, 2а, 2б, 2в, 2г, 2-12; Тростниковая, 13-27, 14-32; Седова, 1а, 1б, 1в, 2а, 2б; Кипарисовая, 8-32а, 23; Медвежегорская, 2, 2а; Офицерская, 1б, 1в, 1-35, 2а, 2б, 2г, 2-38; Забайкальская, 1 (а, б, в, г), 1-35, 2 (а, б, в, г), 2-40; а также в переулке Войкова, 6а. Продлится отключение с 9 до 18 часов.

Смотрите, кому в Волгограде в июле без горячей воды сидеть. Полный график отключений.

ИСТОЧНИК KP.RU