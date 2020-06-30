2020-06-30T08:59:29+03:00
Общество

В Волгоградской области выбрали лучшего воспитателя 2020 года

Анна Григорьянц будет представлять наш регион на всероссийском конкурсе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Лучший воспитатель этого года работает в детсаду №348 города Волгограда. Фото администрации ВО.Лучший воспитатель этого года работает в детсаду №348 города Волгограда. Фото администрации ВО.
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В Волгограде подвели итоги конкурса профмастерства воспитателей региона. Победителем, а соответственно и звание «Воспитатель-2020» получила сотрудница волгоградского детского сада № 348 Анна Григорьянц. Именно она отправится в Пермь, где в ноябре этого года пройдет всероссийский этап соревнований.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете образования, науки и молодежной политики, в областном смотре дистанционно приняли участие 28 педагогов из районов. Воспитатели делились опытом, показывали, как внедряют передовые технологии и новаторские идеи. По мнению жюри лучше всех справилась Анна Григорьянц. Второе место получила музыкальный руководитель детского сада № 9 в Котельниково Анастасия Смирнова. Третье место - у воспитателя Октябрьского детского сада № 3 Анастасии Сидельниковой.

Напомним, что в 2019-м году волгоградская учительница Лариса Арачашвили выиграла всероссийский конкурс «Учитель года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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