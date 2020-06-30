2020-06-30T08:32:55+03:00
Общество

В Волгограде ликвидировали крупную коммунальную аварию

Воду дали, но ремонт водопроводов продолжается
Юлия Данильченко
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Воду дали всем, но горячей может не быть.Воду дали всем, но горячей может не быть.Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО
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Вчерашний день жителям трех районов Волгограда - Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского – пришлось просидеть без воды. Коммунальная авария произошла из-за скачка напряжения, из-за этого рвануло сразу два водопровода в труднодоступных местах. Ремонт затянулся до самого утра 30 июня и продолжается до сих пор.

Но около шести часов долгожданную воду волгоградцы все-таки получили.

- Я одна с маленьким ребенком, вчера даже не было возможности купить воду. Хорошо, дома было пару литров. А воду нам дали в шесть утра – и горячую, и холодную, - рассказала жительница Дзержинского района Ирина.

Водоснабжение восстановили полностью, но кое-где может отсутствовать горячая вода – она не везде нагрелась, но скоро подача наладится.

- Есть точечные жалобы на отсутствие воды. По отдельным адресам могут наблюдаться перебои с водой, в этом случае нужно обратиться в свою управляющую компанию. УК и ТСЖ обязаны провести регулирование внутридомовых сетей после возобновления подачи ресурса, - посоветовали волгоградцам в «Концессии водоснабжения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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