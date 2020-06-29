Под Волгоградом 27-летнего полицейского нашли застреленным

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:22:03+03:00

Рядом с телом погибшего было табельное оружие, из которого был произведен выстрел

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Следственные органы Волгоградской области проводят проверку по факту обнаружения тела 27-летнего сотрудника полиции из города Михайловка: накануне, 28 июня, мужчина скончался от огнестрельного ранения, произведенного из его табельного пистолета. Оружие находилось рядом с погибшим.

По предварительной информации, сотрудник полиции в момент инцидента выехал на окраину населенного пункта за рулем личного автомобиля во внеслужебное время. Известно, что незадолго до смерти он попрощался с родными и близкими.

- В настоящий момент проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

В областном Главке сообщили, что также организована служебная проверка в связи с произошедшим.

ИСТОЧНИК KP.RU