Под Волгоградом 27-летнего полицейского нашли застреленным
Следственные органы Волгоградской области проводят проверку по факту обнаружения тела 27-летнего сотрудника полиции из города Михайловка: накануне, 28 июня, мужчина скончался от огнестрельного ранения, произведенного из его табельного пистолета. Оружие находилось рядом с погибшим.
По предварительной информации, сотрудник полиции в момент инцидента выехал на окраину населенного пункта за рулем личного автомобиля во внеслужебное время. Известно, что незадолго до смерти он попрощался с родными и близкими.
- В настоящий момент проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.
В областном Главке сообщили, что также организована служебная проверка в связи с произошедшим.
ИСТОЧНИК KP.RU