2020-06-29T17:15:41+03:00
Происшествия

Коммунальщики вернули воду жителям двух районов Волгограда

На время устранения аварии на трубопроводе воду пустили по запасным магистралям
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото "Концессии водоснабжения".Фото "Концессии водоснабжения".
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К шести часам вечера 29 июня в дома Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов Волгограда вернулась вода. Пока идет ремонт на магистральном трубопроводе, воду пустили по двум резервным водоводам. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в «Концессии водоснабжения».

- Перераспределение нагрузки позволило нормализовать водоснабжение, пропускная способность системы водоснабжения на данном участке увеличена в четыре раза. К этому моменту подача воды в двух районах почти доведена до нормативных показателей, - уточняют в компании.

Напомним, крупная авария, из-за которой три района Волгограда остались без воды, произошла утром 29 июня. Произошел перепад напряжения на линии, которая подает электроэнергию на подстанцию «Рынок». Именно эта подстанция обеспечивает подачу воды в северную (Тракторозаводский, Краснооктябрьский районы) и западную часть города (Дзержинский район). Как следствие скачка напряжения – гидроудар, из-за которого рванули сразу два из шести магистральных водоводов диаметром 750 и 1200 мм.

- Сейчас на трубопроводе диаметром 750 мм идет ремонт: задействованы аварийно-восстановительная бригада и тяжелая спецтехника. На втором магистральном водоводе сейчас роют котлован и откачивают воду. После этого специалисты смогут приступить к восстановлению трубы, - отмечают в «Концессии водоснабжения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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