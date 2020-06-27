2020-06-27T13:37:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Под Волгоградом от коронавируса умерла 67-летняя пенсионерка

Женщина проживала в Котельниково и страдала сахарным диабетом
Юлия Данильченко
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36-ой жертвой коронавирусной инфекции в Волгоградской области стала 67-летняя жительница Котельниково. Она умерла от «ковида» и сопутствующего заболевания. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперштабе.

Известно, что женщина почувствовала себя плохо и некоторое время лечилась дома, надеялась на улучшение состояния. Но вирус проник в легкие, началась пневмония. Уже в запущенном состоянии заболевшая пришла в инфекционное отделение ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ». У нее уже были поражены оба легких. Ухудшал ситуацию сахарный диабет.

- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе в условиях реанимации, пациентка скончалась от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - рассказали в штабе.

Напомним, всего за сутки в регионе плюс 102 новых случая. В регионе более шести тысяч инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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