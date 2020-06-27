2020-06-27T14:27:20+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 27 июня 2020: плюс 1 умерший от COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Волгоградской области на 27 июня
Юлия Данильченко
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Прирост за сутки - 102 человека.Прирост за сутки - 102 человека.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Волгоградской области продолжает расти число заболевших новой коронавирусной инфекцией. По данным на утро 27 июня 2020 года, общее число заразившихся достигло 6037 человек - плюс 102 новых случая. По приросту регион вот уже какую неделю входит входит в 20-ку "лидеров". Всего же в России за сутки выявлено 6852 случая.

Как сообщил «КП-Волгоград» информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в регионе умер еще один пациент – уже 36-ой. Всего сегодня объявили о смерти 188 человек. 36-ой жертвой коронавирусной инфекции в Волгоградской области стала 67-летняя жительница Котельниково.

Фото: Яндекс статистика.

Фото: Яндекс статистика.

Под наблюдением на дому остаются чуть менее тысячи человек, в стационарах еще около двух тысяч пациентов – они ожидают результатов тестов на «ковид». За сутки же отправились домой 73 волгоградца. Всего врачи сумели вылечить 2839 человек.

Карта распространения коронавируса. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Карта распространения коронавируса.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А накануне, 26 июня, патрули поймали еще 46 нарушителей масочного режима. Несмотря на снятие ограничительных мер, в местах общественного пользования все еще необходимо носить средства индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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