22 апреля в Волгограде проведут опрос о времени

11 Март 2020 2020-03-11T14:14:20+03:00

Если мнения жителей области вновь разойдутся, то менять по его итогам ничего не будут

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Спикер Волгоградской областной Думы Александр Блошкин на встрече парламентариев с губернатором 11 марта предложил вынести на голосование 22 апреля помимо поправок в конституцию Российской Федерации еще и вопрос о местном времени. Вернее, о возвращении Волгоградской области в единый с Москвой часовой пояс. Как пояснила «КП-Волгоград» председатель думского комитета по охране здоровья Наталья Семенова, это будет опрос. Если мнения жителей региона вновь разойдутся, то менять по его итогам ничего не будут.

- Прошло два года и, к великому сожалению, мнение жителей по-прежнему неоднозначно. Огромное количество людей обращается с тем, чтобы вернуть обратно московское время. Никто не пишет, удовлетворены они или нет. И поэтому, на мой взгляд, абсолютно разумно изучить мнение жителей, как комфортно им живется с волгоградским временем. Я думаю, что если результаты будут практически такие же - 50 на 50 - так было и во время изучения вопроса, и во время референдума было небольшое преимущество тех, кто хотел жить по волгоградскому времени, то не стоит ничего менять. А если будут результаты колоссально отличаться в ту или иную сторону, либо оставить волгоградское время, либо вернуть московское, - рассказала Наталья Семенова.

Сначала власти хотят узнать позицию волгоградцев, а затем уже принимать решение о проведении референдума.

- Я думаю, что при опросе мы можем упростить формулировку. Возможно, она будет звучать так - удовлетворены ли вы волгоградским временем либо хотите жить по московскому [времени]. Когда меняется закон на федеральном уровне, должна использоваться та формулировка, которая звучит в законе. Я думаю, что мы сможем придумать попроще формулировку, чтобы было понятнее нашим жителям, – отметила депутат.

Корреспондент «КП-Волгоград» поинтересовался, не будет ли частая смена поясов издевательством над организмом.

- Один час в принципе не влияет никак в доказательной базе на здоровье человека. Но только давайте посмотрим несколько по-другому. В зимний период количество тех, кто хочет перевести время на московский вариант больше. Почему? Потому что детки рано встают, не высыпаясь идут в школу. А вот в летний период все с точностью наоборот. Увеличивается световое окно, я имею в виду продолжительность дня. Дольше гуляют те же мамочки с детьми, больше времени остается у наших дачников позаниматься своим огородом. Поэтому все меняется. Давайте мы спросим людей - удовлетворяет их это или нет. Я думаю, это будет правильно, - резюмировала Семенова.

А вот вопрос о возвращении летнего времени в отдельном регионе решить нельзя - это компетенция федерации. Хотя многие волгоградцы за то, чтобы вернуть сезонный перевод часов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/765748" frameborder="0"></iframe> Вопрос о возвращении московского времени в Волгограде вынесут на референдум.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU