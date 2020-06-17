"Мало пассажиров": власти Волгограда отменили дачные автобусы и сократили маршрутки

Не успели волгоградцы порадоваться, что с 12 июня возобновили работу дачные автобусы после двухмесячного карантина, как их вновь отменили. «Почему не ходит транспорт на дачи?», «Что это за издевательство», - возмущенные волгоградцы засыпали звонками с жалобами редакцию «КП-Волгоград». Мы поинтересовались у администрации Волгограда, в чем причина отмены дачных автобусов. Пояснили просто – «Мало пассажиров».

- Анализ пассажиропотока показал низкую востребованность данных маршрутов - в течение трех дней средняя загрузка автобусов составила 5-7 человек за один рейс. В связи с этим центром управления пассажирскими перевозками принято решение о внесении изменений в расписание – дачные автобусы продолжат работать только по выходным дням вплоть до снятия режима самоизоляции, когда ожидается увеличение пассажиропотока, - прокомментировали в мэрии.

К слову, это не единственное нарекание волгоградцев на работу общественного транспорта после снятия ограничений. За время карантина власти, видимо, решили опять «перекроить» транспортную схему. Так, мэрия Волгограда уже предупредила об отмене с 1 июля трамвая №1 и троллейбуса №10, а сегодня областные власти «урезали» путь следования и пригородным маршруткам. Так, маршрутка №110, которая связывает рабочий поселок Городище и Волгоград, теперь доезжает только до технического колледжа. А маршрутки из Волжского едут только до Тракторного рынка. В итоге для жителей пригорода стоимость проезда выросла в два раза, так как добираться приходится с пересадками.

Волгоградцы уже пишут петиции, собирают подписи и записывают видеообращения с просьбой не трогать волгоградские троллейбусы и трамваи, число которых уменьшается из года в год. Похоже скоро к ним присоединятся и жители пригородов Волгограда.

Волгоградцы требуют сохранить в Волгограде трамвай №1.

Напомним, идею убрать с улиц Волгограда пригородные автобусы чиновники вынашивают уже давно. Еще в 2017-м власти заговорили о создании транспортно-пересадочных узлов, где пассажиры, следующие из пригорода будут пересаживаться на городской транспорт. Но до настоящего момента планы оставались только в разговорах. Похоже, обещания начинают потихоньку реализовывать.

Напомним также, что режим самоизоляции в Волгоградской области отменяют с 23 июня. А полностью все ограничения планируют снять к 15 июля.