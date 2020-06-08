Три района Волгограда оставят без света 9 июня

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:06:25+03:00

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Энергетики продолжают отключать электроэнергию в жилых кварталах Волгограда – идет сезон плановых и профилактических ремонтов. Из-за работ на воздушных линиях и подстанциях на этой неделе снова будут веерные отключения электричества. Во вторник, 9 июня 2020 без света и подзарядки на целый день останутся три района Волгограда – Дзержинский, Красноармейский и Краснооктябрьский. На этот раз сидеть без электричества и подзарядки гаджетов придется небольшому числу горожан – в графике отключений всего два десятка улиц, в основном частный сектор.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг – Волгоград», с 9 до 17 часов 9 июня 2020 года в Дзержинском районе отключат свет в частном секторе на улицах: Кобринская, 33 - 41, 56 – 64; Ковалевской, 1 - 23, 2 – 20; Попова, 1 - 13, 2 – 20;. Халтурина, 11 - 25, 14 – 28; а также Яблочкина, 17 - 19. В это же время не будет электричества на трех улицах в Краснооктябрьском районе. Отключения запланированы в отдельных домах по адресам: улица Штеменко, 9 – 17; улица Богунская, 12, и улица Таращанцев, 34.

В Красноармейском районе Волгограда 9 июня не будет света с 9 до 17 часов всего в пяти домах на улицах Вучетича, 18 и 20, Российской, 6, и Ломакина, 3 и 5. Здесь уже не первый день отключают электричество в июне.

Плюс к этому с 12 до 17 часов и также не в первый раз приостановят подачу электроэнергии жителям частного сектора южного района Волгограда на улицах: Лазоревой, 143 – 165; Луговой, 95 - 123, 116 – 130; Минской, 150, 152, 176, 178; Союзной, 1 - 19, 2 – 16; Куйбышева, 3 - 19, 8; Пригородной, 3 - 9, 4 – 10, а также в переулке Пригородном, 3 - 5, 4 – 6 и в доме №3 в Пригородном тупике.

ИСТОЧНИК KP.RU