2020-06-04T10:32:24+03:00
Происшествия

В Волгограде утонула 13-летняя девочка

Ее младшая сестра в реанимации
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Одну из сестер спасти не смогли, она утонула.Одну из сестер спасти не смогли, она утонула.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Страшная трагедия произошла накануне в Кировском районе Волгограда. На Соленом пруду тонули две сестры: младшую удалось откачать, старшая погибла. Сейчас следователи проводят доследственную проверку по факту гибели 13-летней школьницы.

У школьников сейчас каникулы. В среду подростки большой компанией решили на велосипедах отправиться на Соленый пруд. Взяли с собой перекус, купальники и даже матрас. Среди них были и две сестры – одной 13 лет, другой девять.

- Сестры переоделись в купальники и решили поплавать на надувном матраце, пока остальные подростки оставались на берегу. В какой-то момент их плот перевернулся, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Оказавшись в воде, девочки начали тонуть, а их друзья – звать на помощь. Спасать девчонок бросились прохожие. Но время было упущено - обеих сестер вытащили на берег уже бездыханными, они нахлебались воды. Младшую каким-то чудом все же откачали – у нее уже не было пульса. А старшая погибла.

Сейчас девятилетняя девочка в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи говорят осторожно: жить будет.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки они примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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