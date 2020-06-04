Достали сестер бездыханными: в Соленом пруду Волгограда утонула школьница

Трагедией закончился отдых компании детей на Соленом пруду в Кировском районе Волгорада. Семья едва не лишилась сразу двух дочерей. Сестры 9-ти и 13-лет отправились с друзьями на пруд. Перевернулись на матрасе и не смогли выбраться на берег. Место гиблое, здесь уже не раз тонули дети. На этот раз трое бросившихся на помощь волгоградцев смогли откачать младшую сестру, старшая погибла. Обеих вытащили на берег уже бездыханными. Сейчас девятилетняя девочка в реанимации, а следователи выясняют, при каких обстоятельствах погибла Лена*.

Дети приехали на пруд целой компанией на велосипедах. Прихватили матрасы, переоделись в купальники. Сестры решили поплавать. Остальные в тот момент были на берегу.

- Когда матрас перевернулся, девочки испугались. Плавать умела только 13-летняя сестра, да и то чуть-чуть. К тому же спуск к воде там очень крутой, выложен бетонными плитами. Дно илистое, скользкое. Даже взрослому человеку выбраться на берег очень сложно, - рассказал «КП-Волгоград» - заместитель руководителя СО по Кировскому району СУ СКР по региону Сергей Домнышев.

Глубина в том месте, где перевернулись сестры, была приличная. Но до безопасного берега оставалось всего ничего - несколько метров. Они оказались непреодолимыми. Дети начали звать на помощь. Трое волгоградцев, которые услышали их крики, бросились на спасение детей.

Двое мужчин в это время проезжали вдоль пруда на машине. Остановились. Размахивающих руками детей на другом берегу заметили случайно. На поверхности воды к тому моменту осталась лишь одна из сестер. Мужчины бросились к месту трагедии. Но пока огибали пруд, потеряли драгоценные минуты. Вторая девочка тоже скрылась под водой.

По дороге к спешившим на помощь мужчинам присоединилась девушка, которая гуляла с ребенком.

- Мы живем неподалеку от пруда. Пошли в магазин за мороженым. По дороге я остановилась поговорить по телефону, тут и услышала крики «Помогите». Побежала туда. Вместе с парнями кинулась в воду. Мы ныряли пару минут, но никак не могли их найти. Там скользко, илистое дно, плиты. Нащупали девочек уже ногами, - рассказывает волгоградка Ирина Лобакина.

Вытащить бездыханные тела по скользким бетонным плитам тоже оказалось проблематично.

- Дети нам кинули матрас и уже на нем мы сестер поднимали. Потом начали реанимировать. Я откачивала младшую, парни – старшую девочку, - рассказывает участница трагических событий.

Спустя какое-то время девятилетняя Катя* начала дышать, Ирина попыталась откачать и Лену. Но у той к этому времени уже посинели губы, все было тщетно. Старшая сестра первой ушла под воду. Не исключено, что ее в панике утянула на дно младшая, которая не умела плавать.

- Очень страшно было, - вспоминает Ирина и переживает за спасенную ею малышку.

Девятилетняя Катя в реанимации. Врачи расценивают ее состояние как тяжелое. Следователи проводят проверку по факту гибели 13-летней девочки.

Эта трагедия на Соленом пруду далеко не первая. Здесь всегда купаются местные дети. Несколько лет назад в пруду утонули брат и сестра 6-ти и 9-ти лет, которые отправились гулять, пока мама отвлеклась.

*Имена детей изменены.