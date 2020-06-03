2020-06-03T11:10:18+03:00
Общество

Волгоградские волонтеры ищут дом щенку, пострадавшему в пожаре

Ветеринары сотворили чудо, поставив питомца на ноги всего за три недели
Юлия Данильченко
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Фото: Наталия ГрандовскаяФото: Наталия Грандовская
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Приют волгоградской зоозащитницы Наталии Грандовской может похвастаться очередной историей спасения. Буквально три недели назад волонтер нашла возле сгоревшего дома маленького щенка. Животное сильно пострадало в огне, ожоги оказались очень серьезными. Лечить подопечного взялись в клинике «Аверия».

Пришлось делать операции: врачи «убрали» пораженные участки кожи и сшили здоровые, чтобы впоследствии шрамы от ожогов не травмировались. В будущем все зарастет шерстью, и о последствиях пожара можно будет навсегда забыть.

- Всего 22 дня лечения, а какие кардинальные изменения в состоянии щенка! Даже не верится, что так быстро возможно вылечить такие чудовищные травмы, - делится с «КП-Волгоград» основатель приюта Наталия.

Теперь щенок по кличке Ева ищет владельцев. По всем волнующим вопросам можно обратиться в мини-приют Наталии Грандовской (по ссылке).

В Волгограде щенок выжил после пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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