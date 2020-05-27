2020-05-27T11:48:18+03:00
Общество

Нужна помощь: волгоградка спасает пострадавшего в пожаре щенка

Волонтер Наталия Грандовская выхаживает очередного тяжелого подопечного
Юлия Данильченко
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Фото: Наталия ГрандовскаяФото: Наталия Грандовская
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В мае в приюте волгоградской зоозащитнцы Наталии Грандовской стало на одного тяжелого питомца больше: маленького щенка по кличке Ева волонтер подобрала на пустыре, в совершенно ужасном состоянии. Как оказалось, животное пострадало в пожаре еще в начале майских праздников и лишь спустя неделю попало в добрые руки спасателей. У собачки серьезно обгорело тело, она впала в кому. Уже тогда было ясно: если выживет, придется делать пластические операции. Не для косметического эффекта, а ради здоровья.

К концу месяца ветеринары «убрали» пораженные участки кожи и сшили здоровые. Снимки, поверьте, не для слабонервных, но в будущем все зарастет шерстью, и о последствиях пожара можно будет навсегда забыть. Сейчас же Наталии и ее подопечному требуется помощь.

- Выдыхать еще очень рано, но не порадоваться нашим успехам невозможно. Это только полпути к выздоровлению, впереди еще долгая реабилитация, - рассказала «КП-Волгоград» Наталия Грандовская.

Ее приюту всегда требуется помощь любого рода (группа Вконтакте «Группа помощь мини-приюту»)

ИСТОЧНИК KP.RU

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