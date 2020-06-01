2020-06-01T17:33:30+03:00
Общество

В Волжском 2 июня отключат горячую воду

Отключения на три дня стартуют одновременно по всему городу 2 июня 2020
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Воду отключат на три дня.Воду отключат на три дня.Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО
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Если в Волгограде горячую воду для гидравлических испытаний сетей отключают поэтапно и на разный срок, то во втором по величине городе области - Волжском - вырубают подачу всем и сразу. Профилактические работы на теплосетях стартуют в ближайшие дни. Так что уже с 12 часов дня 2 июня 2020 года волжане останутся без горячей воды. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского, продлятся отключения до 4 июня.

За три дня со 2 по 4 июня Волжские тепловые сети проведут опрессовку магистральных и распределительных сетей. Делают это для выявления слабых мест, которые лучше заменить летом, чем во время отопительного сезона. Кому-то включат горячую воду раньше, кому-то позже. Все зависит от выявленных повреждений и времени, необходимого для их устранения.

Волжан же просят при обнаружении повреждения коммуникаций звонить по телефону (8443) 55-05-41.

Где в Волгограде отключат горячую воду в июне 2020 года (график отключений).

ИСТОЧНИК KP.RU

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