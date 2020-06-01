2020-06-01T13:03:51+03:00
Общество

«Это был ее выбор, она хотела помогать»: облаздрав объяснил, почему умерший от COVID-19 врач работал в 70 лет

Напомним, терапевт Клавдия Максименко скончалась от коронавирусной инфекции три недели назад
Юлия Данильченко
Поделиться:
Клавдия Максименко врачом проработала 45 лет, но на 71 году жизни ее убил коронавирус. Фото: соцсети.Клавдия Максименко врачом проработала 45 лет, но на 71 году жизни ее убил коронавирус. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

На прошлой неделе комитет здравоохранения Волгоградской области сообщил о смерти 70-летнего врача-терапевта Клавдии Максименко - у нее нашли коронавирус. Женщина до последнего работала, не уходила на пенсию. Заразиться «ковидом» врач могла от пациента: она посещала больных на дому, а также трудилась в одной из частных клиник Волгограда.

Многих волновал вопрос: почему врач в таком почтенном возрасте продолжает работать и рискует жизнью? Все-таки всем волгоградцам старше 65 лет рекомендовали строгую изоляцию. Сегодня облздрав объяснил свою позицию.

- Штатные нормативы не работать старше трудоспособного возраста – не обязанность, а право каждого. Человека нельзя ограничить, если он хочет. В данном случае она хотела продолжать свою деятельность, долг отдать, за что ей большое спасибо, - прокомментировал зампред облздрава Николай Алимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открытие пляжей в Волгограде зависит от ситуации с коронавирусом
«Это был ее выбор, она хотела помогать»: облаздрав объяснил, почему умерший от COVID-19 врач работал в 70 лет
В Урюпинском психинтернате число больных COVID-19 выросло до 187
В Волгоградской области умерла от коронавируса женщина из Фролово
В Ростове приземлился вывозной рейс из Нью-Йорка: на борту 17 волгоградцев
В Волгограде не смогли продать «СитиОтель» за полмиллиарда
Коронавирус в Волгоградской области: когда откроют детсады и пустят пригородные автобусы
Коронавирус в Волгоградской области: +189 заболевших и 20-я смерть
За выходные волгоградские патрули поймали 577 нарушителей самоизоляции
Сняли старый слой, меняют бордюр: в Волгограде ремонтируют улицу Ковровскую
Пять районов Волгограда остались без света
На севере Волгограда сгорели три легковушки
На севере Волгограда иномарка сбила 11-летнюю девочку
В Волгоградской области построят 26 газовых заправок
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 1 июня: от COVID-19 умерло уже 20 волгоградцев