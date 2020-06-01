«Это был ее выбор, она хотела помогать»: облаздрав объяснил, почему умерший от COVID-19 врач работал в 70 лет

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:03:51+03:00

Клавдия Максименко врачом проработала 45 лет, но на 71 году жизни ее убил коронавирус. Фото: соцсети.

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На прошлой неделе комитет здравоохранения Волгоградской области сообщил о смерти 70-летнего врача-терапевта Клавдии Максименко - у нее нашли коронавирус. Женщина до последнего работала, не уходила на пенсию. Заразиться «ковидом» врач могла от пациента: она посещала больных на дому, а также трудилась в одной из частных клиник Волгограда.

Многих волновал вопрос: почему врач в таком почтенном возрасте продолжает работать и рискует жизнью? Все-таки всем волгоградцам старше 65 лет рекомендовали строгую изоляцию. Сегодня облздрав объяснил свою позицию.

- Штатные нормативы не работать старше трудоспособного возраста – не обязанность, а право каждого. Человека нельзя ограничить, если он хочет. В данном случае она хотела продолжать свою деятельность, долг отдать, за что ей большое спасибо, - прокомментировал зампред облздрава Николай Алимов.

ИСТОЧНИК KP.RU