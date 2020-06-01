Пять районов Волгограда остались без света

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:01:22+03:00

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Несмотря на коронавирус «Россети Юг – Волгоград» выполняют плановый ремонт электросетей по графику. Поэтому жители пяти районов Волгограда в первый день лета остались без электроэнергии. Отключили электричество 1 июня 2020 года до 17 часов в домах Краснооктябрьского, Дзержинского, Ворошиловского, а также Кировского и Советского районов. Отключения света носят выборочный характер и касаются отдельных жилых массивов, в основном - частного сектора.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации, в Дзержинском районе остались без света 1 июня жители домов на улице 8-й Воздушной Армии, 20 - 30; а также в частном секторе на улицах Кобринская, 24 - 54, 23 - 31; Куринская, 23 - 45, 20 - 36; Сульская, 25 - 35, 26 - 32; Миусская, 21 – 29, 26 – 34 и Римского-Корсакова, 7 – 21, 8 - 22. В Ворошиловском до вечера 1 июня без электроэнергии также будут сидеть жители частного сектора по адресам: переулок Елецкий 492, 492Б, 498, 499, 507 - 581, 512 - 582; а также на улицах Барнаульская, 383; Автозаводская, 7; Верещагина, 1 - 9, 2 - 10, Карело-Финская, 3-15, 4-14, Макарчука, 3 - 15, 4 - 14 и на Неждановой, 5 - 9.

В Советском районе отключения электроэнергии затронули улицы Ивановского, 12; Я. Купалы, 65, 67 и 67а - 1-2 под.; а также Тимирязева, 46 и 46а. В Краснооктябрьском районе Волгограда без электричества остались восемь домов по улицам: Бажова, 3,5; Богунская, 22 - 28а; Поддубного, 6а и14б. А в Кировском – частные дома на четырех улицах: Пятигорская, 18 - 44; Воронкова, 4 – 42; Щедрина, 5 - 31, 10 – 34; Писемского, 1 – 25.

ИСТОЧНИК KP.RU