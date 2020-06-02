Четыре района Волгограда остались без света

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:02:08+03:00

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Энергетики продолжают готовить свои линии к зиме. Уже второй день подряд «Россети Юг – Волгоград» публикует график отключений электроэнергии в Волгограде. На этот раз во вторник, 2 июня 2020 года, с утра без света остались жители четырех районов Волгограда. Остались без электричества дома Дзержинского, Краснооктябрьского и Красноармейского, а также Ворошиловского районов. Сидеть без света волгоградцам придется до 17 часов. Некоторым – уже второй день подряд. Энергетики в это время будут ремонтировать электрооборудование.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации, в Дзержинском районе остались без электричества 2 июня 2020 жители домов на улице 8-й Воздушной Армии, 20 – 30. Здесь уже отключали свет накануне. В Краснооктябрьском нет электроэнергии в домах на улицах Сорок домиков, 1 – 8; Еременко, 27, 29, 31. В Ворошиловском остались без подзарядки жители трех улиц: Лавочкина, 2, 6/1; Иркутской, 3 – 13, и Рабоче-Крестьянской, 41 – 53.

А в Красноармейском районе Волгограда нет света в частном секторе на шести улицах: Лазоревой, 143 – 165; Луговой, 95 - 123, 116 – 130; Минской, 150 - 152, 176 – 178; Союзной, 1 - 19, 2 – 16; Куйбышева, 3 - 19, 8; Пригородной, 3 - 9, 4 – 10, а также в Пригородном переулке, 3, 4, 5, 6; и в доме №3 в одноименном тупике. Также электричество на юге города отключили у жителей улиц Вучетича, 18, 20; Российской, 6; и Ломакина, 3, 5.

ИСТОЧНИК KP.RU