2020-05-29T11:54:03+03:00
Происшествия

«КамАЗ», под которым рухнул мост в Волгоградской области, перевозил 30 тонн нута

Перевозчик вдвое превысил максимальный вес груза
Юлия Данильченко
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Мост рухнул из-за перегруза.Мост рухнул из-за перегруза.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Стали известны подробности ЧП в Волгоградской области: мост через реку Щелкан рухнул из-за сильного перегруза. «КамАЗ» перевозил более 30 тонн нута вместо максимально разрешенных на таких сооружениях 15-ти тонн. Машина принадлежит компании «Агроресурс». Содержимое прицепов частично попало в реку – на корм рыбам.

- В течение ночи оперативно организован временный объезд по грунтовой дороге, в настоящее время транспортная доступность населенных пунктов обеспечена. Чтобы проехать можно было в любую погоду, на участке объезда смонтируют водопропускную трубу, дорогу покроют слоем щебня, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Что касается поврежденного моста, то его ждет ремонт. В администрации отметили, что сооружение попадало под проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году, то есть на него выделили средства. Сотрудникам облкомдортранса останется внести некоторые правки в документы и учесть возникшее обрушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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