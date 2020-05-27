В Волгограде закрылась популярная сеть общепита

27 Май 2020 2020-05-27T18:17:27+03:00

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Популярная сеть кафе быстрого питания «Гутен Дёнер» закрывается в Волгограде. С заведений общепита, которые из-за ограничений режима самоизоляции по коронавирусу не могут работать с конца марта, сейчас снимают вывески. Кафе, бары, закусочные и рестораны остались без посетителей, предприниматели делают выводы и принимают решения. «Ограничения подтолкнули. Причин было много», - прокомментировал «КП-Волгоград» ситуацию владелец сети Guten Döner Андрей Сукачев.

Сеть работала более пяти лет. Заведения располагались в центре Волгограда и у Ворошиловского ТЦ. При этом кафе работали на вынос, «Гутен Дёнер» входил в популярные сервисы доставки еды. Владелец принял решение о закрытии, но не исключает, что в будущем, в посткоронавирусный период, вновь пойдет эксперимент в этой сфере.

- Возможно, позже будем пробовать что-то, используя наработки. Посмотрим, - поделился Андрей Сукачев.

Ранее о закрытии заведения объявил владелец ресторана «Онегин», который расположен на набережной Волгограда. Здесь решили сделать переформатирование и уйти в более дешевый сегмент. Пока же все кафе и рестораны в Волгоградской области закрыты как минимум до лета.

ИСТОЧНИК KP.RU