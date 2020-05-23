В Волгограде начали закрываться кафе и рестораны

23 Май 2020 2020-05-23T09:23:42+03:00

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Почти два месяца в Волгограде запрещено работать кафе и ресторанам. Из-за введенного с апреля режима самоизоляции по коронавирусу общепит может готовить только блюда на вынос. Службы доставки пошли в рост, а вот уютные кафе и рестораны в Волгограде начали разоряться и закрываться. О грядущем закрытии уже объявил ресторан «Онегин», расположенный на Центральной набережной города. Со здания уже сняли вывеску.

- Вот и всё. Мы очень старались сохранить Онегина! Правда! Изо всех сил! Но их оказалось недостаточно. Оттягивать момент больше некуда. Молчать больше незачем. Онегин до 1 июня готовит для вас шашлыки, люля и овощи на открытом гриле Офир. Через неделю он станет значимой частью нашей большой истории, - сообщили владельцы заведения.

"Онегин" сообщил о грядущем закрытии.

Гриль-ресторан ONEГИН grill & wine открыли в Волгограде в ноябре 2014 года. Это место с видом на Волгу многие считали одним из лучших заведений - красивым, уютным и вкусным. В сентябре 2015 года здесь установили бронзовый памятник Пушкину. С введением ограничений по коронавирусу ресторан работал только на доставку шашлыка.

Коронавирус больно ударил по ресторанному бизнесу. Это заведение далеко не единственное в Волгограде, которое не переживет этот кризис. Открывать рестораны и кафе местные власти в ближайшее время не планируют.

ИСТОЧНИК KP.RU