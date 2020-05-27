Тесты на коронавирус в Волгоградской области делают 9 лабораторий

27 Май 2020 2020-05-27T12:34:54+03:00

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С каждым днем в Волгоградской области делают все больше тестов на коронавирус. К исследованиям биоматериала на COVID-19 на последней неделе мая подключились еще две лаборатории. Теперь тесты делают также на базе областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и в УФСИН. Всего к работе на сегодняшний день подключили девять лабораторий, две из которых в структуре Роспотребнадзора.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, специалисты центра СПИД в прошлом году провели более 18 тысяч исследований ВИЧ-инфекции методом ПЦР. Этот же метод используют в тестах на коронавирус. Чтобы работать с этой инфекцией, в лаборатории сделали ремонт, закупили средства защиты, обучили персонал. Выполняют анализ два врача и восемь фельдшеров-лаборантов. В целом за день они делают около 200 тестов на COVID-19.

Продолжают тестировать на коронавирус две лаборатории Роспотребнадзора, две частных клиники и три лаборатории облздрава в Волгограде и Волжском. По данным Роспотребнадзора, на сегодня в регионе провели уже более 83 тысяч исследований. Подтвердили диагноз у 2470 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU